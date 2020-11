Cinque rapine in una sera,tre a segno,due tentate, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - Cinque rapine nella stessa serata, 3 a segno e 2 tentate: un 17enne è stato arrestato nel Napoletano dai carabinieri mentre è caccia al complice.

I militari della sezione radiomobile di Casoria, insieme con quelli delle stazioni di Crispano e Afragola, infatti, hanno bloccato un 17enne del Rione Salicelle di Afragola per una rapina commessa ai danni del titolare di un supermarket di Cardito. Utilizzando una pistola, insieme con un complice, aveva sottratto al negoziante la somma di 600 euro. La vittima ha immediatamente allertato i militari, fornendo una descrizione accurata dei due rapinatori e del veicolo utilizzato. Dopo le ricerche il minorenne è stato rintracciato vicino ad uno scooter di grossa cilindrata, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima. Il giovane è stato trovato in possesso di 1050 euro in contante ritenuto provento illecito. Poco distante - verosimilmente buttate via all'arrivo dei militari - una pistola 'scenica' cal. 8mm e un passamontagna. Secondo quanto accertato dai carabinieri grazie all'analisi delle telecamere di sorveglianza e alla raccolta di altre quattro denunce, il 17enne ed il complice, ancora in fase di identificazione, avevano agito nella stessa serata di ieri anche nei confronti di un fruttivendolo di Via De Gasperi a Cardito, al quale avevano portato via 850 euro con la minaccia della pistola.

E ancora una Macelleria di Via Turati, il cui titolare, reagendo al tentativo di rapina, aveva messo in fuga i due. Nel mirino, con la stessa tecnica, anche una farmasanitaria di Crispano: 600 euro il bottino raccolto sotto minaccia. Infine un alimentari di Afragola. Per quest'ultimo, rapina sventata per la prontezza di riflessi del gestore che si è reso conto delle intenzioni dei due rapinatori e ha sbarrato le porte del locale, lasciando i due fuori sotto l'occhio delle telecamere.

Arrestato per rapina aggravata, il 17enne è stato chiuso nel carcere minorile di Nisida. (ANSA).