Covid: sindaco S.Felice;minori e a anziani, no uscite serali

(ANSA) - CASERTA, 06 NOV - Il contagio corre a San Felice a Cancello, comune del Casertano - 416 le persone attualmente positive su una popolazione di 17mila abitanti - e così il sindaco Giovanni Ferrara, per evitare che il suo comune, già osservato speciale, possa diventare zona rossa, ha emesso un'ordinanza che vieta "ai minori di anni 16 di circolare dopo le ore 19, se non accompagnati da un familiare di maggiore età"; per gli ultrasettantenni vige invece il divieto di "circolare dopo le ore 19 su tutto il territorio comunale, salvo per motivi di lavoro, salute e urgenza". Il provvedimento raccomanda inoltre "fortemente" alla popolazione "di evitare contatti diretti e frequentazioni con persone diverse dai conviventi del proprio nucleo familiare, ad eccezione di comprovate necessità", e "di evitare contatti con persone aventi patologie, immunodepresse ed anziane che non facciano parte del proprio nucleo familiare".

Intanto a Piana di Monte Verma il sindaco Stefano Lombardi, risultato positivo al Covid, dà il triste annuncio della morte della nonna, deceduta causa Coronavirus all'ospedale di Caserta.

"Vedere un proprio familiare raggiungere il letto di un ospedale - scrive Lombardi su facebook - saperlo estremamente sofferente e infine, non avere neppure l'opportunità di concedergli un ultimo sguardo e un ultimo saluto, è qualcosa che ti gela il sangue nelle vene. La nonna era anziana, aveva i suoi acciacchi ma conservava un quadro clinico sostanzialmente stabile. Il Covid-19 ha fatto tutto il resto. E' il segno di questi tempi.

Sono affetti, valori e storie di vita vissuta che ci lasciano senza concederci il privilegio di un ultimo attimo. Ci tengo a rivolgere un ringraziamento ai medici e al Personale sanitario dell'Azienda ospedalieria Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per la grande professionalità e l'etica con la quale hanno assistito, fino agli ultimi istanti, la Nonna" (ANSA).