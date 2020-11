Contraffazione: sequestri e denunce nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 06 NOV - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di un'operazione tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, ha sequestrato 6.647 articoli e accessori per la casa, 165 rotoli di stoffa, equivalenti a 4.250 metri, e 250 kg di prodotti semilavorati con il marchio contraffatto di una nota azienda.

In particolare, la Compagnia di Ottaviano, nel corso di tre distinti interventi in altrettanti depositi commerciali, ha sequestrato migliaia di prodotti tessili per la casa e centinaia di rotoli di tessuto, sui quali, secondo gli investigatori, era apposto senza alcuna autorizzazione il noto marchio.

Denunciate per contraffazione marchi e ricettazione tre persone: un 27enne di Scafati (Salerno), un 37enne di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e un 42enne di Ottaviano (Napoli).

(ANSA).