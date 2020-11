Protezione civile: in Basilicata nasce una rivista periodica

(ANSA) - POTENZA, 05 NOV - Protezione civile, vulnerabilità e resilienza ambientale e sociale sono i tre temi principali di "Risk Elaboration. Strategie integrate per la resilienza", una rivista edita dal "Gruppo Lucano" della protezione civile, il cui primo numero è disponibile sia in versione cartacea sia digitale.

Il periodico - di cui è direttore editoriale Enzo Vinicio Alliegro e direttore responsabile Giuseppina Stigliano - è patrocinato dai Parchi nazionali del Pollino, dell'Appennino Lucano e del Cilento, "oltre che da importanti istituti di ricerca come Ispra e Ingv e dalla 'Federico secondo' di Napoli"". (ANSA).