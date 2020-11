Maradona: Medico, 'vorrebbe già andarsene,ma lo teniamo qui'

(ANSA) - BUENOS AIRES, 05 NOV - "Il decorso di Diego Maradona continua a essere molto buono. La novità del giorno è che la Tac di controllo è stata eccellente. Siamo molto contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall'ospedale, anzi vuole proprio tornare a casa. Ma l'idea è di tenerlo comunque qui almeno un altro giorno".

Così il medico Leopoldo Luque, che cura l'ex fuoriclasse del Napoli e martedì scorso lo ha operato al cervello per un ematoma, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni dell'illustre paziente, che vorrebbe già lasciar la clinica in cui è ricoverato.

"Per i medici della clinica ci sarebbero le condizioni per dimetterlo - ha detto ancora Luque -, ma aspettiamo e vogliamo trattenerlo fino a domani. Diego può camminare, parla con me e lo vediamo molto più lucido. Ovviamente è molto presto, ma il suo recupero è eccellente per noi e quando sarà dimesso, sarà comunque tenuto sotto controllo nella sua abitazione".

Intanto decine di tifosi continuano a stazionare, con striscioni, fuori dalla clinica dove il campione del mondo '86 è ricoverato. (ANSA).