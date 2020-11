Covid: sindaco, 'malato deceduto senza essere curato'

(ANSA) - CASERTA, 05 NOV - "Non tollero che una persona possa morire così, in un niente e senza avere la possibilità di essere curato. È inaccettabile!" Lo scrive su facebook il sindaco di Lusciano (Caserta), Nicola Esposito, che da' notizia del quarto decesso avvenuto nella cittadina dell'Agro Aversano; si tratta di un uomo. "Da ieri - scrive Esposito - insieme con la famiglia, visto che le sue condizioni erano peggiorate improvvisamente, stavamo lottando per trovare un posto in ospedale per provare a curarlo, ma l'Asl e gli ospedali sono oramai strapieni di lavoro e di ammalati anche gravi, ed ogni tentativo oggi purtroppo è andato vano. Come sindaco, cittadino, marito e padre di due figli ed allo stesso tempo anche io figlio, non tollero quanto accaduto". Sono 193 le persone attualmente positive a Lusciano, mentre nel resto della provincia sono 10150 i contagiati in questo momento, il 90% dei quali ha contratto il virus nell'ultimo mese; il 5 ottobre scorso le persone positive erano 905. (ANSA).