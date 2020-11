Blitz antidroga a Napoli, un arresto dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - A Napoli, nel quartiere Mercato, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella - nell'ambito di uno dei servizi anti droga - hanno setacciato le strade della zona ed effettuato diverse perquisizioni personali e domiciliari. Tra queste è finita nella lente di ingrandimento dei militari dell'arma anche l'abitazione di un 44enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono entrati all'interno del condomino dove risiede il 44enne, nel vano scale c'era proprio lui che si è visto i carabinieri di fronte. Tra le mani una busta in plastica di cui ha tentato di disfarsi. Troppo tardi perché i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella busta - rinvenute e sequestrate - 106 dosi pari a 17 grammi e mezzo di cocaina e 167 dosi pari a 19 grammi di crack. L'arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. (ANSA).