Covid: Asl Napoli 1, concorsi ad horas per 80 assunzioni

(ANSA) - NAPOLI, 03 NOV - Tre concorsi banditi ad horas con scadenza 9 novembre. Così la Asl Napoli1 Centro punta a rinforzare gli organici nella guerra al Covid-19. Già ieri sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Campania i tre concorsi. Nell'ordine: assunzione a tempo determinato per sei mesi, eventualmente rinnovabili, di 40 Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione, 20 Dirigenti Medici di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e 20 Dirigenti Medici di Medicina Interna. Sono dunque 80 le unità di personale che la direzione generale dell'ASL Napoli 1 Centro punta ad immettere nel più breve tempo possibile in servizio; alle procedure di concorso possono partecipare anche i giovani medici che non hanno ancora conseguito la specializzazione, purché completino l'iter entro il 30 novembre 2020. "Spero che questi bandi non vadano deserti - dice il direttore generale Ciro Verdoliva - e che ancora una volta da parte dei più giovani ci sia una risposta di grande responsabilità. Stiamo facendo tutto ciò che possiamo per non lasciare nulla di intentato e infoltire le fila del nostro personale che sta sopportando un peso enorme per fronteggiare la crisi, uno sforzo che merita il rispetto di tutti e per il quale non posso che ringraziare la grande squadra dell'ASL Napoli 1 Centro. Speriamo, con queste procedure di concorso, di poter immettere presto forze fresche che possano in parte alleggerire il carico". (ANSA).