A Napoli i Carabinieri onorano la memoria dei defunti

(ANSA) - NAPOLI, 02 NOV - Nel cortile della caserma "Salvo D'Acquisto", sede del comando Legione Carabinieri "Campania" il comandante interregionale Carabinieri "Ogaden", generale di corpo d'armata Adolfo Fischione ha voluto deporre una corona di alloro al sacrario militare per commemorare tutti i caduti nell'adempimento del dovere.

Alla cerimonia, svoltasi in forma riservata e "nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in vigore" hanno presenziato il comandante della Legione Carabinieri "Campania", generale di divisione Maurizio Stefanizzi, il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, generale di brigata, Canio Giuseppe La Gala, e il Comandante della Regione Carabinieri Forestale della Campania, generale di brigata, Ciro Lungo.

Ad omaggiare la memoria dei morti anche il presiedente dell'Associazione nazionale Carabinieri e dell'A.N.For.

partenopea. (ANSA).