Fiamme in villa, vigili del fuoco spengono incendio

(ANSA) - CASERTA, 01 NOV - Una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta è intervenuta nella notte in viale Taro nel Comune di Castel Volturno per un incendio di una villetta di due piani. Le fiamme uscivano dalle finestre del piano terra e si erano propagate all'interno di tutto il piano. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone ha evitato che il rogo ai propagasse al piano superiore della villetta. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per domare l'incendio è stato necessario anche l'intervento di un'autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando. (ANSA).