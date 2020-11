Covid: anche oggi folla a passeggio su lungomare Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - Anche oggi - come nella intera giornata di ieri - folla sul lungomare di Napoli. Molte persone in giro in mascherina con evidente difficoltà di garantire il distanziamento. Rispetto a ieri la giornata è stata grigia e la folla si è vista soprattutto nella tarda mattinata. Poca invece la gente che si è vista nei cimiteri per la ricorrenza di Ognissanti, probabilmente anche perchè laddove sono stati aperti è stato previsto un orario d'ingresso prolungato e spalmato su più giorni. (ANSA).