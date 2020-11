Covid: 20 nuovi casi a Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 1 NOV - Non accenna a fermarsi la crescita dei contagi da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli) dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri venti casi. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba che in una nota sottolinea come tutti siano in forma asintomatica.

Al termine dell'aggiornamento con l'Asl Napoli 3 Sud e con l'unità di crisi regionale, il Centro operativo comunale di stanza a palazzo Baronale ha comunicato anche cinque avvenute guarigioni, che porta il numero dei negativizzati dall'inizio della pandemia a quota 177.

Sale invece a 323 il numero complessivo degli attuali contagiati, otto dei quali ospedalizzati.

(ANSA)