Anziani bloccati in casa da incendio a Salerno, salvati

(ANSA) - SALERNO, 01 NOV - Anziani bloccati in casa a causa di un incendio e messi in salvo dai carabinieri. Il fatto è accaduto questa notte a Salerno quando i militari della sezione radiomobile sono intervenuti, a seguito di una segnalazione al numero di pronto intervento, in piazza Mazzini. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato alcune persone riversatesi in piazza a causa del rogo ed hanno scoperto che all'interno dell'appartamento in fiamme, al terzo piano al di sopra di un bar, potevano esserci due persone anziane.

A questo punto i militari, vista la situazione di emergenza e l'imminente pericolo, hanno deciso di intervenire senza attendere l'arrivo dei vigili del fuoco già allertati, per trarre in salvo i due coniugi. Arrivati all'ingresso dell'abitazione, ormai satura di fumo, i carabinieri hanno fatto uscire i due anziani che cercavano invano di spegnere l'incendio ed hanno iniziato a gettare acqua sul rogo domando le fiamme nell'attesa dei vigili del fuoco che in seguito hanno messo in sicurezza l'area.

A destare preoccupazione, anche una rilevante fuga di gas dalle condutture del palazzo che ha reso necessario l'intervento dell'azienda Salerno Energia Distribuzione per interrompere la fornitura.

Uno dei due anziani ha riportato lievi ustioni ad una mano nel tentativo di spegnere l'incendio; entrambi i coniugi hanno rifiutato ulteriori accertamenti e cure. (ANSA).