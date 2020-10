Whirlpool: operai hanno trascorso notte in fabbrica

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Hanno trascorso la notte in fabbrica gli operai della Whirlpool Napoli. Non hanno voluto lasciare la fabbrica e hanno deciso di trascorrere le ultime ore lì, prima della chiusura del sito, come deciso dalla multinazionale americana, che avverrà oggi a mezzanotte. Dopo, non sarà più consentito entrare in fabbrica se non "ai fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal Ccnl", come scritto nella comunicazione dell'azienda.

Per riscaldarsi, gli operai hanno acceso un fuoco in un cesto difettoso della lavatrice, un pezzo destinato al macero che, nella notte, è servito per combattere il freddo. A breve nella fabbrica inizierà un'assemblea aperta alla città, che sarà trasmessa anche in diretta streaming. (ANSA).