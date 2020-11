Covid: muore in ospedale Salerno, parenti aggrediscono medico

(ANSA) - SALERNO, 31 OTT - Un medico dell'ospedale di Salerno è stato aggredito verbalmente dai familiari di una paziente deceduta poco dopo il suo trasferimento in ambulanza al "Ruggi".

L'anziana, da quanto si apprende, sarebbe risultata positiva al test anti-Covid effettuato al suo arrivo in ospedale.

Il quadro clinico della donna è precipitato nel giro di poco, al punto da provocarne il decesso. I sanitari, quindi, hanno provveduto a comunicare la notizia ai familiari che, al loro arrivo, avrebbero voluto restare accanto al proprio caro. Ma la positività della donna non lo avrebbe reso possibile. Diniego che ha scatenato la rabbia dei familiari, facendo degenerare la situazione: alcune persone si sono scagliate contro il medico, aggredendolo verbalmente. L'intervento dei carabinieri della compagnia di Salerno, agli ordini del maggiore Adriano Fabio Castellari, è servito a riportare la calma. Al momento non risultano persone denunciate. (ANSA).