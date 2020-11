Covid: manifestazione centri sociali su lungomare Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Si è sciolta senza incidenti la manifestazione sul lungomare di Napoli, indetta dai Centri sociali. 150-200 i partecipanti, che si sono limitati a slogan, interventi al megafono, ed all' accensione di fumogeni e bengala. È stata accesa anche una piccola batteria di fuochi d'artificio.

I manifestanti hanno rinunciato al corteo e tra di loro sono affiorate linee diverse. Nel pomeriggio si era svolta una assemblea del sindacato USB e dei Centri sociale "Mezzocannone occupato" e "Insurgencia", nella quale sono emerse differenti posizioni. Solo una parte degli attivisti, con striscioni non firmati, si è poi recato sul lungomare, che era presidiato da centinaia di uomini delle Forze dell'ordine. Rispetto alla manifestazione del 23 ottobre, degenerata in gravi incidenti a Santa Lucia, nei pressi del palazzo della Giunta regionale, sono mancate le categorie. Ristoratori, commercianti , e loro dipendenti stasera erano assenti. (ANSA).