Covid: lockdown Napoli? Per ora folla su lungomare

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Il lockdown ipotizzato in queste ore per Napoli sembra essere una lontana ipotesi se si guarda alla folla che, approfittando della calda giornata di sole, è scesa in strada a godersi una passeggiata sul lungomare. Tutti con la mascherina protettiva: molti napoletani, pochi i turisti, hanno raggiunto via Caracciolo per concedersi una pausa dal pesante clima di preoccupazioni legata al dilagare del virus covid-19.

A rendere ancora di più caotica ed affollata la scena, le fila di auto che da giorni, a causa della chiusura del tunnel della Vittoria, sono dirottate sulla strada costiera dell'isola pedonale con una marcia a passo d'uomo.

La giornata di oggi dà il via al week-end di Ognissanti che, tempo permettendo, lascia prevedere la stessa affluenza su strade cittadine e vicoli del centro storico. (ANSA).