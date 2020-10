Sindaci in corteo, no a chiusura ospedale Vico Equense

(ANSA) - SORRENTO, 30 OTT - I sindaci della penisola Sorrentina hanno sfilato da Massa Lubrense a Vico Equense stamattina per dire no alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale "De Luca e Rossano di Vico Equense". Sindaci e cittadini hanno raggiunto in corteo l' ospedale. Successivamente i manifestanti si sono diretti verso il ponte di Seiano.

Giunto al limite della galleria, il corteo ha svoltato in direzione della bretella che conduce verso il centro di Vico Equense. (ANSA).