Lavoro:de Magistris,chiede incontro con Catalfo e Provenzano

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, chiede "con cortese urgenza" un incontro "per avviare un confronto sul tema del lavoro a Napoli e nel Mezzogiorno": la richiesta è rivolta al ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in una lettera inviata oggi ai due rappresentanti del Governo. "Sono molto numerose le richieste e le sollecitazioni da parte di cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali, gruppi e movimenti che, quotidianamente, vengono rivolte al sindaco di Napoli, richiedenti servizi e misure dedicate al lavoro - scrive de Magistris - La pandemia da covid-19 oltre ad aver indebolito il sistema produttivo locale, ha anche provocato una grave crisi del sistema di coesione sociale del nostro territorio e della nostra comunità".

L'ex pm prosegue sottolineando che "da diversi anni, l'Amministrazione comunale di Napoli ha avviato un'importante riflessione sul ruolo dei Comuni nella filiera integrata dei servizi lavoro, welfare, sviluppo, che riveste una significativa e rilevante funzione economica e sociale di garanzia e di tutela dei diritti fondamentali delle persone". Motivi per cui - evidenzia - "accogliamo, sempre, con estrema responsabilità le richieste di incontro e registriamo, in queste periodo, maggiori domande che arrivano da gruppi di persone senza lavoro che, in forma più o meno organizzata, manifestano un disagio sociale che deve sempre essere ascoltato".

Nella lettera il primo cittadino di Napoli riferisce che nelle scorse settimane l'Amministrazione ha tenuto diversi incontri con i disoccupati, i precari, gli espulsi dal sistema produttivo, i riders, gli operai di Whirlpool e di Hexyss, "tutti finalizzati, non solo a condividere il senso di comune e civica solidarietà, ma con la responsabilità, insieme alle altre istituzioni, di fornire risposte celeri ed adeguate". (ANSA).