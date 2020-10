Incidenti stradali: Castel Volturno; muoiono due ventenni

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Due ragazzi africani di 20 anni, entrambi nati nel Mali, sono morti oggi a Castel Volturno (Caserta) in un incidente stradale che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiavano. Si stavano recando a lavoro quando sono stati travolti sulla Statale Domiziana da un'auto condotta da un italiano che si è fermato. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Caserta che stanno ricostruendo la dinamica; tra le ipotesi, quella di una manovra azzardata da parte dei ragazzi in scooter, anche se si sta cercando di capire, pure attraverso immagini raccolte da telecamere di videosorveglianza, la velocità dell'auto dell'investitore. Sembra che solo uno dei due ventenni indossasse il casco; entrambi non avevano documenti. E' quasi certo che stessero andando a lavorare visto che indossavano stivaloni da lavoro. Andava a lavorare anche l'uomo alla guida la cui posizione è legata all'esito delle indagini; rischia un'incriminazione per duplice omicidio stradale. (ANSA).