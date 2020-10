Campania: Galano (118), notte scorsa ps pieni, oggi meglio

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - "Stanotte le difficoltà dei pronto soccorso sono state notevoli, ci sono state attese in qualche caso di due ore in ambulanza, dove comunque i pazienti vengono assistiti. I codici rossi, sottolineo, vengono però subito fatti entrare. Oggi, invece, la situazione è migliorata". Così Giuseppe Galano, responsabile del 118 di Napoli e coordinatore della rete regionale, illustra la situazione dell'emergenza in Campania nei giorni dell'aumento vertiginoso dei casi di covid19.

"Le difficoltà - spiega Galano - dipendono ovviamente dall'afflusso covid che sta avendo una parte preponderante e che causano anche la saturazione e lo stop per continue sanificazioni dei pronto soccorso non covid dedicati. Questo ha riguardato il San Giovanni Bosco, il San Paolo, e di seguito anche il Fatebenefratelli e Villa Betania".

Difficoltà forti si sono registrate anche all'ospedale Cardarelli di Napoli che ha un pronto soccorso dedicato al covid ma che è sovraffollato. Nell'obi, l'osservazione breve, spiegano fonti sanitarie, "stazionano circa 60-70 pazienti covid e l'ospedale si sta giocoforza trasformando in una struttura covid con i padiglioni H, M e A dedicati al virus". (ANSA).