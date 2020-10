Protesta ristoratori a Napoli, piatti e posate in strada

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Hanno apparecchiato per terra, in strada, davanti alla sede della Regione Campania a Napoli e alle 11.30 è partito il flash mob in contemporanea con altre 20 città italiane: posate battute sui piatti seguite dagli shaker dei bar tender.

Sono i lavoratori dei pubblici esercizi, titolari e dipendenti, rappresentati da Fipe-Confcommercio, che protestano contro le misure dell'ultimo Dpcm che prevede la chiusura al pubblico delle 18.

I manifestanti hanno provato a consegnare un cesto-regalo, indirizzato a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, contenente prodotti alimentari e un bigliettino che ricorda: "Ingresso sicuro". Cesto respinto all'ingresso di palazzo Santa Lucia. (ANSA).