Covid: Giunta Napoli, Pd distoglie attenzione errori Regione

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - "Il comunicato diffuso dal PD Metropolitano sembra voler distogliere l'attenzione dalla grave situazione sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo costituendo extra ordinem, dunque ben oltre i ruoli di competenza che il Pd riveste al livello di Governo e al livello regionale, una struttura estranea, definita "cabina di regia", per mettere in piedi un dialogo istituzionale tra Governo e Regione. Fa anche piacere che si giunga a richiedere quel "dialogo" che l'Amministrazione comunale richiede da tempo ma desta stupore che lo faccia chi nella Regione ha il ruolo di governo e che si dichiara allarmato se nell'agenda della giunta comunale c'è esattamente il desiderio di dialogo, con chi soffre e protesta". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Giunta comunale di Napoli presieduta dal sindaco Luigi de Magistris.

"Cosa ha fatto finora il PD metropolitano, ci domandiamo? A chi spettavano i compiti per i quali oggi essi si vede costretto a lanciare una struttura estranea per correre ai ripari? Lo sappiamo tutti: spetta al Governo definire tutte le misure necessarie idonee a non far piombare intere categorie produttive nel baratro dell'impoverimento e alla Regione Campania garantire un livello di assistenza sanitaria e di cure, di fronte ad una più che annunciata "seconda ondata" della pandemia. Ma il Presidente della Regione, nei mesi sciagurati di campagna elettorale, ha rassicurato l'intera regione che la situazione era sotto controllo. Per poi presentarsi in video con radiografie di pazienti e mostrare quanto fosse grave e ormai fuori controllo la situazione sanitaria. Ed oggi, in un momento drammatico per Napoli e per il Paese, si tenta di distogliere l'attenzione dai tanti errori per farsi promotori, ancora una volta, della costruzione dell'ennesima cabina di regia", prosegue il documento (ANSA).