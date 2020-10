Coppa Italia:Sampdoria-Salernitana 1-0, doriani al 4/o turno

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La Sampdoria rivoluzionata negli uomini fatica più del dovuto contro la Salernitana ma conquista la qualificazione al quarto turno di Coppa Italia, battendo i campani per 1-0. A regalare la qualificazioni agli uomini di Ranieri è l'attaccante La Gumina bravo a chiudere un contropiede fulminante di Verre al 9' del secondo tempo. Blucerchiati sempre pericolosi ma poco concreti: nel primo tempo almeno tre le occasioni da rete non sfruttate con Keita, Verre e Leris.

Nella ripresa poco prima del vantaggio è stato invece La Gumina ad impegnare Belec prima di segnare il gol vittoria. Solo nel finale la Salernitana ha messo pressione ai padroni di casa ma senza impegnare realmente Letica. La Sampdoria attende ora la vincente di Genoa-Catanzaro, domani sempre al Ferraris, sfida che regalerà il prossimo avversario per il quarto turno .

(ANSA).