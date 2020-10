Cc,viuzza Arzano forse utilizzata per 'evadere'da zona rossa

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Un strada sterrata che probabilmente è stata utilizzata da qualcuno per 'evadere' dalla zona rossa di Arzano (Napoli) è stata scoperta dai carabinieri di Grumo Nevano. La strada di campagna conduce in Via Sensale di Grumo Nevano, paese confinante con il Comune di arzano dove per l'alto numero di contagi è stata dichiarata la zona rossa e dove ci sono state manifestazioni di protesta. I carabinieri hanno prolungato il 'blocco perimetrale' e sono stati predisposti controlli insieme con le altre forze dell'ordine. (ANSA).