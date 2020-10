Campania: ancora stop per scuola elementare in presenza

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Prende tempo la Regione Campania per decidere sulla riapertura della scuola elementare: nei prossimi dieci 10 giorni ci sarà una ulteriore verifica sull'andamento epidemiologico prima di decidere se è possibile riprendere in presenza almeno per le prime due classi della primaria. E' quanto concordato al termine della riunione dell'Unità di Crisi convocata dal presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca. Occorre monitorare se, nei prossimi 10 giorni, si registrerà un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria così da consentire il rientro in classe.

