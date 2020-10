Nel derby degli Insigne, vince Lorenzo

(ANSA) - BENEVENTO, 25 OTT - E' stato un derby combattuto fino all'ultimo secondo ma alla fine il Napoli ha sconfitto il Benevento in casa per 2 a 1. Al "Vigorito" il Benevento sfiora l'impresa ma il Napoli accelera nella ripresa e passa per 2-1 rimontando la rete iniziale di Roberto Insigne con i sigilli di Lorenzo Insigne e di Petagna. (ANSA).