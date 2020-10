Covid: coprifuoco e mascherine,43 sanzioni Cc nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Sono 43 le sanzioni elevate ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, impegnati in controlli sul rispetto delle normative anticovid.

Nel capoluogo, zona Vomero-Arenella, otto le multe elevate a persone senza mascherina; tra Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo quattro multe per mancato uso della mascherina e una per violazione del coprifuoco. In provincia, sanzioni per 18 violazioni del coprifuoco e otto casi di persone senza mascherina. Multati anche quattro locali aperti oltre le 23.

