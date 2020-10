Commercianti in piazza contro lockdown a Ercolano

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - - Un centinaio di commercianti di piazza Trieste e Corso Italia, zona centrale di Ercolano (Napoli), ha manifestato in piazza Trieste contro le restrizioni imposte dall' ultima ordinanza del presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca.

Grida di "libertà" e slogan contro De Luca. Uno striscione è stato collocato al centro della piazza con la scritta "Vittime del complotto. Libertà!".

A terra sono stati collocati lumini cimiteriali per simboleggiate la morte del commercio .Le luci dei negozi sono state spente, e lumini sono stati collocati anche davanti alle vetrine.

"Non abbiamo ricevuto nessun indennizzo, e non ce la facciamo più", ha detto una commerciante ai giornalisti. (ANSA).