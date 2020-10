Napoli, ko casalingo nel debutto europeo

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Comincia in salita il percorso del Napoli in Europa League. Nel primo incontro gli uomini di Gattuso sono sconfitti in casa dagli olandesi dell'Az Alkmaar, giunti a Napoli a ranghi decimati dal Covid. Rete vincente di de Wit in contropiede al 57'; nel primo tempo annullato per fuorigioco un gol a Osimhen. (ANSA).