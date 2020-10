Covid: vigili urbani Napoli positivi, 'no momento allarme'

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - ''Non c'è un momento di allarme, ma c'è un momento di responsabilità e di solidarietà. Quello che accade alla polizia locale accade anche alle grandi aziende. Non c'è assolutamente una debolezza rispetto alla presenza in strada''. Così l'assessore del Comune di Napoli con delega alla Polizia municipale, Alessandra Clemente, rispetto alla capacità di controllo del territorio da parte della polizia locale il cui organico, già in sofferenza, deve fare i conti - come riportato da organi di stampa - con le assenze di 30 unità per covid e ulteriori 220 unità in isolamento domiciliare. (ANSA).