Zona rossa ad Arzano, limitazioni a spostamenti tra province

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Tra le misure che saranno comprese nell'ordinanza allo studio della Regione Campania per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, e' prevista anche "la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati - previa autocertificazione - da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali". Lo si apprende da una nota dell'Unita' di Crisi regionale per l'emergenza Covid in Campania.

Inoltre, per i dati epidemiolgici provenienti dall'area metropolitana di Napoli e in relazione al Comune di Arzano, sarà disposta l'istituzione della zona rossa nello stesso Comune di Arzano. (ANSA).