Libri: Pandemia della politica, le nuove sfide dei cattolici

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Alle prese contemporaneamente con la drammaticità dell'emergenza sanitaria e con la più gigantesca operazione di ricostruzione morale, sociale ed economica dal dopoguerra, l'Italia del virus si interroga. E Massimo Enrico Milone, napoletano, direttore di Rai Vaticano, la struttura della Rai che coordina l'informazione religiosa e i rapporti con la Santa Sede, per lunghi anni presidente dei giornalisti cattolici italiani e capo della redazione Rai della Campania, osservatore delle vicende politiche e sociali del Paese, con particolare riferimento al mondo cattolico, nel saggio "Pandemia della Politica. I cattolici al tempo di Francesco", Guida Editori, ora in libreria, affronta il nodo, attuale, della presenza organizzata dei cattolici in Italia. Scrive Milone: "Lo slancio solidale dei cattolici, vissuto nei giorni difficili, potrebbe più che mai 'servire' al Paese. E per i cattolici si aprirà ancora una volta l'inderogabile quesito su come uscire dalla irrilevanza e marginalità politica "sporcandosi" le mani e dando risposte al Paese alla luce di una storia prestigiosa, di testimoni autorevoli, di impegno politico, inteso da sempre, come "alta forma di carità", come amava ripetere Paolo VI. Il dibattito è aperto da tempo. Sarà oggetto di confronti ed iniziative, più che mai, anche in relazione al varo della legge elettorale. Un dato appare certo. L'Italia del dopo virus non potrà fare a meno dei cattolici".

Per Milone "la grande crisi potrà offrire anche una grande opportunità. Quella di costruire un futuro migliore. Con le basi di una rivoluzione, tecnologica, economica e sociale tra le più significative della storia umana. Serviranno, però, oltre che passione civile, valori etici e cambio di paradigma. Non basterà investire solo sulle garanzie statali o sulle sfide digitali. Ma sulla persona umana e sulle sue potenzialità. E qui i cattolici impegnati oggi nella società potrebbero dire qualcosa alla politica. Guardare al Cielo, lavorare per la Terra. Sarà possibile?". (ANSA).