Accoltellato per prestito non pagato, un arresto dei Cc

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Aveva accettato di prestare la propria carta Postepay in cambio di 50 euro ad un conoscente , ma quest' ultimo ha rifiutato di pagare e lo ha accoltellato, ferendolo gravemente.

E' accaduto il' 12 ottobre a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. I carabinieri del nucleo operativo, agli ordini del maggiore Federico Lori, al termine delle indagini hanno arrestato un 20 enne, MIchele Ortone, già denunciato in passato per truffa e per associazione per delinquere di stampo camorristico, che deve rispondere adesso di tentato omicidio e rapina.

Il ferito, Salvatore Spagnuolo, anche lui di 20 anni, ridotto in gravi condizioni ed ora fuori pericolo ha fornito ai militari indicazioni precise.' Ortone è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. (ANSA).