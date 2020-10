Covid: tornano in piazza commercianti di Arzano

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Sono tornati in piazza i commercianti di Arzano (Napoli) che da alcuni giorni protestano contro il mini lockdown imposto nella cittadina dalla commissione prefettizia che amministra il Comune. In mattinata si sono radunati davanti alla sede della Prefettura, a Napoli.

Successivamente sono tornati ad Arzano. Si dicono pronti ad organizzare altri blocchi, dopo quelli effettuati nei giorni scorsi, se le loro richieste non saranno ascoltate. (ANSA).