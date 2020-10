Anziana travolta e uccisa a Pozzuoli, fermato autista di un camion dei rifiuti

Un'anziana di 72 anni è stata travolta e uccisa in località Lucrino a Pozzuoli (Napoli) da un camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti; l'autista è stato successivamente individuato e fermato e si trova nella caserma dei carabinieri. La sua posizione è all'esame dei militari d'intesa con l'autorità giudiziaria.

La donna stava attraversando la strada quando è stata investita e il conducente non si è fermato, proseguendo la sua corsa. E' accaduto oggi, intorno alle 8, alla rotonda della Ferrovia Cumana in località Lucrino. La donna si stava recando a casa di una figlia per accudire i nipotini, come soleva fare quotidianamente.