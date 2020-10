De Luca, Campania non in ritardo ma combattiamo a mani nude

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - "Arcuri parla di ritardi? C'è una situazione molto differenziata da Regione a Regione, noi non abbiamo ritardi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca a "Che tempo che fa" su Raitre. "Ricordo che la Campania ha 15-16.000 medici in meno rispetto ad altre regioni con minore popolazione, abbiamo la metà delle terapie intensive delle Regioni del nord, anche per colpa della Campania, ma non le organizzi in due mesi. noi stiamo combattendo a mani nude e quando fai le terapie intensive devi fare i conti con il personale che hai".

De Luca commentando le proteste dei genitori e gli attacchi del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha detto "In Italia da maggio abbiamo aperto tutto e la Campania è più fragile perché ha densità abitativa più alta d'Italia e nell'area metropolitana di Napoli la più alta d'Europa. Quindi per salvarci dobbiamo decidere in maniera più rigorosa. Ci sono decisioni nazionali e del ministero che valgono per tutti ma meno male che c'è l'autonomia regionale che spesso salva tanti territori. Ora mi aspetto decisioni più rapide da parte del governo, vedo il ripetersi di riunioni, cabine di regia, comitati: se nominiamo il commissario Arcuri per l'emergenza covid per me le decisioni vanno prese in un'ora non in una settimana. Abbiamo dato indicazioni da una settimana sui medici e gli infermieri che ci servono non è arrivato nulla". (ANSA).