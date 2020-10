Covid: tampone per 400 commercianti Monte di Procida

(ANSA) - MONTE DI PROCIDA, 18 OTT - I gestori ed i dipendenti di attività commerciali del comune flegreo si sono sottoposti allo screening naso-faringeo per il coronavirus come richiesto dall'ordinanza del sindaco, Giuseppe Pugliese. In 400 fino ad oggi hanno effettuato il tampone secondo i dati forniti dallo stesso Pugliese. Tutti gli esami presso strutture privare autorizzate. Di questi sono stati resi noti gli esiti di cento prelievi, tutti con esito negativo.

"Si tratta - ha evidenziato il sindaco - di uno degli screening più numerosi effettuato in tutta la Campania. Sono operazioni che si stanno effettuando con la massima serietà e scrupolosità da parte degli addetti alle attività commerciali della nostra città. In tutti ho riscontrato spirito di collaborazione e volontà di riportare chiarezza e tranquillità nel nostro territorio".

Intanto per domani sono attesi i risultati degli ultimi 120 prelievi di tamponi sullo screening di 500 svolto dall'Asl Napoli2 Nord proprio per frenare l'espandersi dell'epidemia.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altre 5 positività.

