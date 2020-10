++ Covid: Campania; da oggi stop ai ricoveri programmati ++

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - In Campania a causa dell'aumento dei contagi da covid sono sospesi da oggi i ricoveri programmati sia medici che chirurgici nelle strutture ospedaliere pubbliche; analogo provvedimento è stato deciso dall'Unità di Crisi regionale per le attività ambulatoriali negli enti del Servizio sanitario nazionale (ad eccezione di quelle urgenti, nonchè di quelle di dialisi, di radioterapia e oncologiche-chemioterapiche). La nota dell'Unità, di Crisi è stata inviata ai direttori generali delle Asl, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie, dell'Istituto per i tumori 'Pascale'. E' possibile effettuare solo ricoveri con carattere d'urgenza 'non differibili' e la sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione di quelli per pazienti oncologici. (ANSA).