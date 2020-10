++ Covid: 70 positivi in casa suore nel Napoletano ++

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 18 OTT - Sono settanta i positivi al covid tra operatori e suore nella Casa di riposo Suore di Carità in via San Martino a San Giorgio a Cremano (Napoli): ne da' notizia il sindaco, Giorgio Zinno, che in queste ore segue da vicino l'evolversi della vicenda ed è in stretto contatto con l'Asl per organizzare sostegno ai contagiati. Sono stati tracciati tutti i contatti delle 63 suore risultate positive, e tra questi contatti sono emersi anche alcuni casi di operatori che lavorano nella struttura. (ANSA).