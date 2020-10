Serie A: Napoli-Atalanta 4-1

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Un Napoli impressionante per organizzazione e potenza offensiva ha agevolmente la meglio su un'Atalanta che esce in ginocchio, ridimensionata dalla partita al San Paolo. Il 4-1 è frutto di una netta superiorità degli azzurri: Lozano, autore di una doppietta al 22' e al 26', è una spina nel fianco, così come Politano che imperversa sulla fascia destra e che va a sua volta a segno al 30'. Il poker è servito già al 42' da Osimhen, alla sua prima marcatura nel campionato italiano. (ANSA).