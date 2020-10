Il CT Mancini al San Carlo posa da direttore d'orchestra

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Il ct della nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini in posa come un direttore d'orchestra: al termine di una visita a sorpresa al massimo napoletano, Mancini si è infatti prestato "sportivamente" a salire sul podio, per uno scatto fotografico che unisce simbolicamente Sport e Musica. Il CT Mancini, ha fatto la sua prima tappa nello storico foyer degli specchi per Edit, manifestazione di Design artigianale in corso di svolgimento a Napoli presso il complesso di San Lorenzo Maggiore e che ha tra le sue sedi il San Carlo.

Il sovrintendente Stephane Lissner ed il direttore generale Emmanuela Spedaliere hanno poi accompagnato il commissario tecnico, in mascherina, in una visita alla scoperta del Teatro più antico d'Europa, culminata sul palcoscenico. Colpito ed emozionato dalla bellezza della Sala, Mancini è poi salito sul podio. mimando il gesto del direttore d'orchestra. Sullo stesso podio poco dopo sarebbe salito Juraj Valčuha che ha diretto con grande successo la prima de La Rondine di Giacomo Puccini (ANSA).