'Rogiosi@The Spark', al via con Amalia de Simone

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - La watchdog napoletana, giornalista e videoreporter Amalia De Simone con "MafiEuropa" (Rogiosi Editore), apre la rassegna "ROGIOSI@THE SPARK. Accendi la scintilla della lettura", negli spazi di The Spark Creative Hub, in Piazza Bovio 33, mercoledì 21 ottobre, alle 19. L'incontro con l'autrice è organizzato nel rispetto delle norme anti Covid-19 e strutturato sui tre piani di The Spark Creative Hub, grazie al supporto video. Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Evenbrite: https://bit.ly/3jMDfxf. Una raccolta di inchieste realizzate per il Corriere.TV: Paesi Bassi, Germania, Spagna, Londra, Paesi dell'Est Europa, Francia, Malta.

La rassegna prosegue con "Castelli di Partenope" di Rosario Bianco e Gianpasquale Greco (mercoledì 28 ottobre), "Arcobaleni" di Giuliana Marcarelli (mercoledì 4 novembre), "C'era una (prima) volta" di Claudio Guerrini (sabato 7 novembre), "Io speriamo che me la cavo" di Antonio D'Apuzzo (mercoledì 11 novembre), "Quando meno te lo aspetti" di Guido Trombetti (mercoledì 18 novembre). (ANSA).