Covid: operatori Fiera trovano cancelli chiusi, proteste

(ANSA) - CASERTA, 16 OTT - Gli operatori della fiera settimanale di Teverola (Caserta) hanno protestato oggi con un blocco stradale, mettendo i furgoni di traverso per fermare la circolazione, quando hanno trovato i cancelli del mercato chiusi. È stato il sindaco ad ordinare la chiusura sulla base dell'ordinanza numero 78 della Regione Campania che vieta "sagre e fiere e in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica o con postazioni fisse". Dopo alcune ore di protesta, con carabinieri e poliziotti a presidiare, la prefettura di Caserta ha chiarito che la disposizione regionale non riguarda le fiere settimanali, e così i cancelli sono stati aperti e gli operatori sono potuti entrare per lavorare. (ANSA).