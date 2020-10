Scuole:Napoli; parte didattica a distanza al 'Nuovo Bianchi'

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - Parte da oggi, in occasione della chiusura delle scuole per l'allerta meteo a Napoli, la didattica a distanza a Il Nuovo Bianchi (www.ilnuovobianchi.it) nell'ambito del Programma #ScuolaSicura, il protocollo, sottolinea una nota, "nato per creare un modello anti contagio da mettere a disposizione anche delle altre scuole e sperimentare le più innovative tecniche e procedure ed i prodotti più all'avanguardia per garantire la sicurezza degli alunni e del personale". La didattica a distanza è un ulteriore tassello della scuola primaria paritaria, rilanciata come istituto bilingue nel 2019 dagli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi, con l'obiettivo di "generare una realtà educativa d'eccellenza per la proposta formativa e, contemporaneamente, garantire la medesima educazione alle fasce meno fortunate di Napoli". La partenza della didattica a distanza coincide con l'aver cablato tutte le aule e dotato tutti gli studenti un pc Chromebook configurato con tutte le protezioni di sicurezza per tutelare i bambini nell'utilizzo dei mezzi informatici.

"Con quest'anno la didattica a distanza -dicea il dirigente scolastico Angela Procaccini - diventa uno degli elementi caratterizzanti della nostra offerta per permettere ai bambini di non perdere lezioni e poter svolgere il programma nei tempi necessari per metabolizzare i temi studiati. Gli studenti seguiranno da casa le lezioni nelle giornate delle allerte meteo e tutte le volte che sarà necessario. Grazie ad un importante investimento la scuola è stata totalmente cablata e riusciamo a far frequentare con la dad anche studenti che per ragioni sanitarie, a partire dal Covid, devono stare a casa sia per brevi che lunghi periodi". Il Nuovo Bianchi, si sottolinea, "è una scuola di apertura culturale e sociale in quanto porta avanti un progetto di trilinguismo, promuovendo soprattutto l'apprendimento della lingua madre, della lingua inglese e con la possibilità di approcciarsi anche alla lingua francese (ANSA).