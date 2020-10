Maltempo: a singhiozzo collegamenti con Ischia e Procida

(ANSA) - ISCHIA, 15 OTT - A causa del forte vento di scirocco i collegamenti marittimi per Ischia e Procida sono attualmente effettuati a singhiozzo, con numerose cancellazioni.

Sospese le corse degli aliscafi per entrambe le isole le compagnie di navigazione stanno assicurando al momento alcuni collegamenti per Napoli e Pozzuoli solo con navi; previste ulteriori sospensioni per la serata. (ANSA).