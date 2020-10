Pompei: sindacati, un vigilante positivo

(ANSA) - POMPEI, 14 OTT - Un vigilante del sito archeologico di Pompei (Napoli) contagiato dal Covid-19 e altri due dipendenti ''casi sospetti'' di infezione da Coronavirus tra il personale della società Ales che è in servizio a Pompei. Sono i casi segnalati dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Flp e Unsa che in una lettera inviata ai vertici della Soprintendenza chiedono informazioni certe e le misure adottate o in via di adozione per limitare i contagi.

''In tutti i casi, sia accertati che sospetti, di infezione da Coronavirus - scrivono i sindacati - si tratta di soggetti che hanno avuto continui contatti con personale di ruolo e non, e anche con l'utenza''. Quindi chiedono anche ''se sia stata coinvolta l'Asl competente, al fine di tutelare la salute dei lavoratori del Parco'', facendo presente che da due mesi la Soprintendenza è gestita da ''un direttore ad interim''. (ANSA).