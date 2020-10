Maltempo: domani scuole, parchi e cimiteri chiusi a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Scuole, parchi, impianti sportivi e cimiteri chiusi domani a Napoli dopo l'allerta meteo arancione della protezione civile regionale a partire dalle 18 di oggi e per le prossime 24 ore. Lo ha deciso il Comune, a seguito dell'avviso meteo della Protezione civile regionale "non comunicato ufficialmente e tempestivamente alla Protezione civile comunale", si legge in una nota di palazzo san Giacomo.

Già a partire dalle ore 18 di oggi mercoledì 14 ottobre saranno chiusi i parchi cittadini, compreso l'impianto sportivo del Virgiliano. (ANSA).