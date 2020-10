Covid: prof positivo nel Napoletano, 5 classi in quarantena

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 14 OTT - Cinque classi di scuola media sono state poste in quarantena dopo l'accertata positività di un loro docente. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove da oggi resteranno a casa gli alunni della prima, seconda e terza sezione E e prima e seconda sezione F dell'istituto comprensivo De Nicola-Sasso di corso Vittorio Emanuele.

A darne comunicazione, attraverso una lettera presente anche sul sito internet della scuola, è stata la dirigente scolastica Alessandra Tallarico: ''Il provvedimento - spiega infatti la preside - è disposto a seguito di accertata positività al Covid-19 di docente assegnato alle classi in oggetto e in servizio fino al 7 ottobre 2020''.

''Nel frattempo che la competente Asl - scrive ancora la dirigente scolastica del comprensivo De Nicola-Sasso - dia disposizioni sul prosieguo delle operazioni che verranno tempestivamente comunicate, l'istituto ha disposto una sanificazione delle aule interessate dal caso''.

La didattica delle classi poste in quarantena ''proseguirà temporaneamente - fanno sapere dalla scuola - a distanza in maniera asincrona mediante le piattaforme in uso (Nuvola e Classrom)''.

