Covid: docente positivo, 52 bambini in isolamento ad Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 14 OTT - Quattro classi delle scuole elementari di Ischia Porto sono in isolamento da ieri dopo che è stata accertata la positività al covid 19 di un insegnante. Sono dunque 52 i bambini dell'istituto Marconi isolati ed in attesa di tamponi dopo che un docente della terraferma è risultato positivo al tampone effettuato a seguito del contagio del coniuge; risultano inoltre positivi altri 3 studenti di scuole ischitane, secondo la comunicazione dell'ASL,.per un totale di 6 classi in isolamento. (ANSA).